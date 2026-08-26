Audiência

A atividade dos caçambeiros, o descarte irregular de resíduos e a regulamentação do controle de caçambas foram assuntos discutidos em audiência pública nessa quarta-feira (26), na Câmara de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Projeto

O secretário de Meio Ambiente, Gabriel Alcântara, afirmou que está em processo de elaboração um projeto de lei sobre a gestão de resíduos sólidos. "Esse projeto que a gente está construindo trata principalmente em relação à responsabilidade solidária, de tirar essa imagem de que o caçambeiro é o único responsável quando ele faz o transporte dos resíduos. A gente tem os geradores, a gente tem diversos operadores que também têm responsabilidade na gestão destes resíduos, e que devem participar desse contexto, principalmente quando alguma coisa errada acontece. Então como a gente faz para buscar essa responsabilização? Agora a gente vai ter uma legitimidade através de uma lei que a gente está construindo".