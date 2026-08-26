26 de agosto de 2026
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SERVIÇO

Mª Aparecida morre aos 76 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Mª Aparecida morre aos 76 anos; veja notas de falecimento em SJC
Mª Aparecida morre aos 76 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 76 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 27/08/2026 às 15h

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MARILZA SANTOS

Idade: 79 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 27/08/2026 às 14h30

TERESINHA MARIA DA COSTA ZAGO

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Municipal Centro

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 27/08/2026 às 14h

JOANA TELES ARAÚJO

Idade: 92 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
Parque das Flores

Sepultamento:
Cemitério Pq. das Flores/SJC – 27/08/2026 às 11h

CÉLIA MARIA DA ROCHA CARDOSO

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
URBAM Sala 3 – 26/08/2026, das 19h às 10h

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 27/08/2026 às 10h

EUNICE MARIA PEREIRA VALENTIM

Idade: 72 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
URBAM Sala 6 – 26/08/2026, das 17h às 9h30

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 27/08/2026 às 9h30

BRUNO SALVADOR

Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
URBAM Sala 2 – 26/08/2026, das 16h30 às 8h30

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 27/08/2026 às 8h30

ANTONIO MURNO

Idade: 84 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório:
Parque das Flores

Sepultamento:
Crematório Parque das Flores/SJC – 26/08/2026 às 17h

JOÃO BATISTA TEDIOLI

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Municipal Santana

Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 26/08/2026 às 16h

CLAYTON BATISTON DE JESUS

Idade: 39 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Outras cidades

Sepultamento:
Cem. Municipal de Pindamonhangaba – SP – 26/08/2026 às 16h

ANA DONIZETTI DE FATIMA SANTOS DA CUNHA

Idade: 64 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Distrital Eug. Melo/SJC-SP

Sepultamento:
Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC – 26/08/2026 às 15h30

JANSEY FERREIRA DOS SANTOS

Idade: 65 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Municipal Santana

Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 26/08/2026 às 14h30

MARCO ANTONIO ANDRADE REIS DE LIMA

Idade: 74 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Municipal Centro

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 26/08/2026 às 14h

GILMAR MAGALHAES REIS

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM Sala 4 – 26/08/2026, das 8h às 14h

Sepultamento:
Crem. Campo das Oliveiras/Jacareí/SP – 26/08/2026 às 14h

MANOEL LEMOS SAMPAIO

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 14h

GUILHERME STUFF RODRIGUES

Idade: 59 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 13h

JOÃO DIMAS DA SILVA

Idade: 69 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM Sala 3 – 25/08/2026, das 23h30 às 13h

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 13h

DAVID JOSE DE SOUZA

Idade: 76 anos
Data de falecimento: 19/08/2026

Velório:
Outras cidades

Sepultamento:
Cemitério da Saudade/Piracicaba-SP – 26/08/2026 às 11h

NATIMORTO (THEO ARAUJO SILVA)

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM Sala 2 – 26/08/2026, das 9h às 10h30

Sepultamento:
Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC – 26/08/2026 às 10h30

MARIA DO SOCORRO FLOR

Idade: 78 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
Parque das Flores

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 10h30

JORGE DE SOUZA

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM Sala 6 – 25/08/2026, das 21h às 10h

Sepultamento:
Cem. Memorial Bom Retiro-SJC – 26/08/2026 às 10h

LOURDES ALVES SIQUEIRA

Idade: 89 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM Sala 5 – 25/08/2026, das 18h às 9h

Sepultamento:
Cem. Memorial Bom Retiro-SJC – 26/08/2026 às 9h

CELINA DE MORAES ARAUJO

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM Sala 2 – 25/08/2026, das 18h às 0h01

Sepultamento:
Crematório Campo das Oliveiras-Jacareí-SP – 26/08/2026 às 0h01

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