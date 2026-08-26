Idade: 76 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório:
Velório Municipal Paraíso
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 27/08/2026 às 15h
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 27/08/2026 às 14h30
TERESINHA MARIA DA COSTA ZAGO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Municipal Centro
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 27/08/2026 às 14h
JOANA TELES ARAÚJO
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório:
Parque das Flores
Sepultamento:
Cemitério Pq. das Flores/SJC – 27/08/2026 às 11h
CÉLIA MARIA DA ROCHA CARDOSO
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório:
URBAM Sala 3 – 26/08/2026, das 19h às 10h
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 27/08/2026 às 10h
EUNICE MARIA PEREIRA VALENTIM
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório:
URBAM Sala 6 – 26/08/2026, das 17h às 9h30
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 27/08/2026 às 9h30
BRUNO SALVADOR
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório:
URBAM Sala 2 – 26/08/2026, das 16h30 às 8h30
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 27/08/2026 às 8h30
ANTONIO MURNO
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório:
Parque das Flores
Sepultamento:
Crematório Parque das Flores/SJC – 26/08/2026 às 17h
JOÃO BATISTA TEDIOLI
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Municipal Santana
Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 26/08/2026 às 16h
CLAYTON BATISTON DE JESUS
Idade: 39 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Outras cidades
Sepultamento:
Cem. Municipal de Pindamonhangaba – SP – 26/08/2026 às 16h
ANA DONIZETTI DE FATIMA SANTOS DA CUNHA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Distrital Eug. Melo/SJC-SP
Sepultamento:
Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC – 26/08/2026 às 15h30
JANSEY FERREIRA DOS SANTOS
Idade: 65 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Municipal Santana
Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 26/08/2026 às 14h30
MARCO ANTONIO ANDRADE REIS DE LIMA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Municipal Centro
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 26/08/2026 às 14h
GILMAR MAGALHAES REIS
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM Sala 4 – 26/08/2026, das 8h às 14h
Sepultamento:
Crem. Campo das Oliveiras/Jacareí/SP – 26/08/2026 às 14h
MANOEL LEMOS SAMPAIO
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Municipal Paraíso
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 14h
GUILHERME STUFF RODRIGUES
Idade: 59 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Velório Municipal Paraíso
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 13h
JOÃO DIMAS DA SILVA
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM Sala 3 – 25/08/2026, das 23h30 às 13h
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 13h
DAVID JOSE DE SOUZA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 19/08/2026
Velório:
Outras cidades
Sepultamento:
Cemitério da Saudade/Piracicaba-SP – 26/08/2026 às 11h
NATIMORTO (THEO ARAUJO SILVA)
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM Sala 2 – 26/08/2026, das 9h às 10h30
Sepultamento:
Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC – 26/08/2026 às 10h30
MARIA DO SOCORRO FLOR
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
Parque das Flores
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 26/08/2026 às 10h30
JORGE DE SOUZA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM Sala 6 – 25/08/2026, das 21h às 10h
Sepultamento:
Cem. Memorial Bom Retiro-SJC – 26/08/2026 às 10h
LOURDES ALVES SIQUEIRA
Idade: 89 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM Sala 5 – 25/08/2026, das 18h às 9h
Sepultamento:
Cem. Memorial Bom Retiro-SJC – 26/08/2026 às 9h
CELINA DE MORAES ARAUJO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM Sala 2 – 25/08/2026, das 18h às 0h01
Sepultamento:
Crematório Campo das Oliveiras-Jacareí-SP – 26/08/2026 às 0h01