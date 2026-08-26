Segundo o projeto, o programa irá abranger dívidas relacionadas ao ISSQN devido por prestador de serviços, ao ISSQN lançado por homologação, ao ISSQN Fixo e a multas vinculadas ao descumprimento de obrigações acessórias do ISSQN.

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A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (27) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que prevê a abertura de um programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Ainda de acordo com o projeto, o prazo para adesão será até 30 de setembro. No caso de pagamento à vista da dívida, o contribuinte teria anistia de 100% de juros e multa, e remissão de 100% da atualização monetária. No caso de parcelamento (em até quatro vezes), seria redução de 80% de juros e multa, e remissão de 80% da atualização monetária.

Prefeitura espera arrecadar R$ 50 milhões com o programa

Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que espera arrecadar R$ 50 milhões com o programa. A estimativa corresponde a 3% do valor total da dívida ativa referente ao ISSQN, que é de R$ 1,7 bilhão. Esse valor é devido ao município em 139 mil certidões de dívida ativa - não é possível afirmar que são 139 mil contribuintes inadimplentes, já que um mesmo contribuinte pode ter mais de uma certidão de dívida ativa.

No projeto, Anderson alegou que o programa "tem por finalidade incentivar a regularização de débitos junto ao município, proporcionando aos contribuintes melhores condições para quitação de seus créditos tributários inscritos em dívida ativa, judicializados ou não". O prefeito argumentou ainda que a iniciativa "proporciona o incentivo à adimplência, reduzindo a judicialização e promovendo justiça fiscal", e que "a adimplência dos contribuintes permite maior capacidade de investimentos em políticas públicas e na melhoria da prestação de serviços essenciais à população".