O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), lamentou a morte de Benedicto Sergio Lencioni, ex-prefeito de Jacareí, que morreu aos 90 anos nesta quarta-feira (26). Em nota de pesar, Alckmin relembrou a convivência com Lencioni desde 1977, quando ambos eram prefeitos de cidades do Vale do Paraíba.

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“Recebi, com tristeza, a notícia do falecimento de Benedicto Sergio Lencioni, ex-prefeito de Jacareí”, afirmou Alckmin. O vice-presidente também destacou a dedicação do político ao município e à região, além de sua atuação como advogado, professor, vereador e presidente do Codivap.