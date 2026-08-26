O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), lamentou a morte de Benedicto Sergio Lencioni, ex-prefeito de Jacareí, que morreu aos 90 anos nesta quarta-feira (26). Em nota de pesar, Alckmin relembrou a convivência com Lencioni desde 1977, quando ambos eram prefeitos de cidades do Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Recebi, com tristeza, a notícia do falecimento de Benedicto Sergio Lencioni, ex-prefeito de Jacareí”, afirmou Alckmin. O vice-presidente também destacou a dedicação do político ao município e à região, além de sua atuação como advogado, professor, vereador e presidente do Codivap.
Alckmin contou que voltou a encontrar Lencioni anos depois, quando exercia o cargo de vice-governador de São Paulo e o ex-prefeito havia sido novamente eleito para comandar Jacareí. Na homenagem, classificou Lencioni como uma figura que deixou um “importante legado de realizações” para a população jacareiense e do Vale do Paraíba.
“BSL”, como era conhecido, morreu após sofrer um acidente vascular cerebral. Ele estava internado em São José dos Campos. A causa da morte não foi informada pela família. O velório será realizado nesta quinta-feira (27), das 9h às 13h, na Funerária Campo das Oliveiras. O sepultamento será no Cemitério Municipal do Avareí, em Jacareí.
Trajetória política em Jacareí
Nascido em Jacareí, Benedicto Sergio Lencioni era filho de João Domingos Lencioni e Maria José Lencioni, descendentes de imigrantes italianos. A relação com a cidade foi além da política: ao longo da vida, ele se dedicou também à pesquisa e ao registro da história do município.
A carreira política começou na década de 1960, quando exerceu dois mandatos como vereador. Na década seguinte, também atuou como professor na Escola Silva Prado.
Lencioni disputou a Prefeitura de Jacareí quatro vezes, em 1972, 1976, 1992 e 1996. Foi eleito em duas oportunidades. O primeiro mandato ocorreu entre 1977 e 1982, com Dionísio Ottoboni como vice-prefeito. Depois, voltou ao cargo para administrar o município entre 1997 e 2000, tendo Armando Fiorentino Gullo como vice.
Durante as duas administrações, foram implantadas estruturas que passaram a fazer parte do desenvolvimento de Jacareí, entre elas o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), a Fundação Pró-Lar e a Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu.
Também foram construídas 12 escolas de ensino fundamental e implantadas as primeiras unidades de atendimento à saúde nos bairros, conhecidas como PAIMs.
Ex-prefeito também preservou a história de Jacareí
Além da vida pública, Lencioni tinha na história de Jacareí uma de suas principais áreas de atuação. Professor, advogado e pesquisador, publicou livros e estudos sobre a formação do município, seus personagens e as transformações vividas pela cidade ao longo das décadas.
Parte desse trabalho está preservada no Arquivo Público e Histórico de Jacareí, que mantém documentos relacionados à trajetória e à produção intelectual do ex-prefeito.
Lencioni também era membro da Academia Jacarehyense de Letras desde 2005. Ele ocupava a cadeira número 30, que tem como patrono o jornalista João Porto, personagem de uma de suas obras, o livro “João Porto, Jornalista”.
A trajetória de Lencioni, portanto, ficou marcada por diferentes frentes: a política, a educação e a preservação da memória de Jacareí. Ao longo de décadas, ele participou de momentos importantes da transformação do município e deixou registros que ajudam a contar a história da cidade.
Na nota de pesar, Alckmin manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-prefeito. “Desejo que encontrem conforto diante de sua partida”, afirmou o vice-presidente.