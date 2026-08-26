A Prefeitura de Taubaté suspendeu, por tempo indeterminado, o chamamento público que definirá a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Assinado pelo secretário de Saúde, Carlo Guilherme da Silveira e Lima, o comunicado de suspensão foi publicado no diário oficial nessa quarta-feira (26).

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O secretário alegou que a suspensão decorre de um pedido feito pelo governo estadual, por meio do DRS-17 (Departamento Regional de Saúde de Taubaté). "A suspensão decorre de solicitação apresentada pela DRS-17, que contempla a ampliação de leitos clínicos, bem como outras diretrizes assistenciais, circunstâncias que demandam a readequação do Plano de Trabalho e, consequentemente, dos documentos que integram o procedimento".