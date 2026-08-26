A ex-ministra do Planejamento e Orçamento do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), criticou a condução da segurança pública pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Em entrevista a OVALE, ela apontou a área como uma das principais fragilidades da gestão estadual e citou o Vale do Paraíba como um dos principais pontos de tensão entre organizações criminosas.