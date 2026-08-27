A ex-ministra do Planejamento e Orçamento do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), afirmou, em entrevista a OVALE, que vê um “paralelo” entre as suspeitas que envolvem um dos filhos do presidente Lula e o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Segundo Tebet, apesar de os casos tratarem de situações diferentes, ambos devem ser investigados com transparência e sem distinção política. Ela defendeu que eventuais denúncias sejam apuradas com “o mesmo peso e a mesma medida”.