O São José Basketball recebe o Pinheiros na noite desta quinta-feira (27), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de basquete de 2026.

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Na rodada passada, os joseenses venceram o rival Franca, também em casa, na manhã de domingo. E, mesmo contra um adversário desfalcado, o triunfo foi importante para aumentar a confiança do time da região, que ainda não pode contar com os três norte-americanos no elenco – um por lesão e dois por questões burocráticas.