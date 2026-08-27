O São José Basketball recebe o Pinheiros na noite desta quinta-feira (27), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de basquete de 2026.
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Na rodada passada, os joseenses venceram o rival Franca, também em casa, na manhã de domingo. E, mesmo contra um adversário desfalcado, o triunfo foi importante para aumentar a confiança do time da região, que ainda não pode contar com os três norte-americanos no elenco – um por lesão e dois por questões burocráticas.
Pelo regulamento, todos os oito times que disputam o campeonato já se classificam para os playoffs. Desta maneira, o triunfo logo mais será importante para definir quem será o adversário na fase seguinte.
Até agora, o São José tem duas vitórias e quatro derrotas, iniciando a rodada em sexto lugar. Já o Pinheiros está em sétimo, com uma vitória e quatro derrotas.
Se vencerem logo mais, os comandados do técnico Chris Ahmed ao menos manterão o sexto lugar, mas poderão também ultrapassar o Paulistano, quinto colocado, que recebe o lanterna Osasco.
Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do ginásio no dia da partida ou de forma antecipada pelo site da Eleven Tickets: https://eleventickets.com/sao-jose-basketball/sao-jose-x-pinheiros .