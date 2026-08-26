A Prefeitura de Taubaté prorrogou, por mais três meses, o reforço temporário em serviços previstos no contrato com a EcoTaubaté. O custo no período será de R$ 3,222 milhões, o equivalente a R$ 1,074 milhão por mês.

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O novo aditivo, assinado em 10 de agosto, repete o reforço que havia sido iniciado em 8 de maio. O pagamento adicional inclui o acréscimo de uma equipe de capina; o aumento no número de equipes de ecopontos, de oito para 12; o acréscimo de duas equipes de varrição mecanizada e duas de limpeza de boca de lobo (o contrato estava sem nenhuma equipe para esses serviços); e a ampliação, de quatro para nove, no número de equipamentos de coleta de entulhos.