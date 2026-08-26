A Prefeitura de Taubaté prorrogou, por mais três meses, o reforço temporário em serviços previstos no contrato com a EcoTaubaté. O custo no período será de R$ 3,222 milhões, o equivalente a R$ 1,074 milhão por mês.
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O novo aditivo, assinado em 10 de agosto, repete o reforço que havia sido iniciado em 8 de maio. O pagamento adicional inclui o acréscimo de uma equipe de capina; o aumento no número de equipes de ecopontos, de oito para 12; o acréscimo de duas equipes de varrição mecanizada e duas de limpeza de boca de lobo (o contrato estava sem nenhuma equipe para esses serviços); e a ampliação, de quatro para nove, no número de equipamentos de coleta de entulhos.
Esse é o quinto termo aditivo feito no contrato desde março. O custo total chega a R$ 14,225 milhões. Para adotar esses reforços, o governo Sérgio Victor (Novo) tem utilizado o recurso adicional obtido pela Prefeitura com a taxa de lixo, que passou a ser cobrada esse ano na cidade.
Confira abaixo detalhes dos cinco termo aditivos desse ano:
- 12º termo aditivo: firmado em 12 de março, por R$ 2.349.900, para ampliar por três meses o número de equipes de capina (de uma para sete equipes)
- 13º termo aditivo: firmado em 2 de abril, por R$ 1.539.870, para incluir mais três equipes de capina, por mais três meses
- 14º termo aditivo: firmado em 8 de maio, por R$ 3.222.865,17, para ampliar por três meses as equipes de capina (mais uma), de ecopontos (mais quatro, de oito para 12), de varrição mecanizada (mais duas), de limpeza de boca de lobo (mais duas) e o número de equipamentos de coleta de entulhos (mais cinco, de quatro para nove)
- 15º termo aditivo: firmado em 2 de julho, por R$ 3.889.770, prorrogando os efeitos dos termos aditivos 12º e 13º por mais três meses
- 16º termo aditivo: firmado em 10 de agosto, por R$ 3.222.865,17, prorrogando os efeitos do 14º termo aditivo por mais três meses
Esses reforços, embora temporários, foram a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.