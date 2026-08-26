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VIOLÊNCIA

Jovem de 18 anos é esfaqueada em briga de rua em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 5 min
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Reprodução/Vale 360 News
Viaturas da Polícia Civil
Viaturas da Polícia Civil

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada durante uma briga de rua em Jacareí, na noite dessa terça-feira (25), e uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. O confronto aconteceu por volta das 21h47, na rua Professor Hélio Augusto de Souza, no Jardim Emília.

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A vítima sofreu cortes na cabeça, mãos, dedos e perna, além de uma mordida no braço. Ela foi levada para atendimento médico, recebeu suturas e, segundo o exame médico-pericial, teve lesões classificadas como leves.

A dinâmica do confronto, porém, ainda não está totalmente esclarecida. As duas mulheres apresentaram versões diferentes à Polícia Civil e afirmam que a outra iniciou a agressão.

Como começou a briga em Jacareí

Segundo o boletim de ocorrência, as duas mulheres estavam em via pública, em frente à residência da jovem de 18 anos. A mulher que acabou presa estava nas proximidades de um bar localizado diante do imóvel.

A discussão teria começado depois que as duas se encararam e trocaram ofensas. Na sequência, houve uma luta corporal.

A jovem contou aos policiais que estava em frente de casa para recolher o lixo quando percebeu a presença da outra mulher no bar. Após a troca de palavras, as duas partiram para as agressões físicas.

Jovem diz que mulher sacou faca durante confronto

Em seu depoimento, a jovem afirmou que a mulher de 31 anos retirou uma faca que carregava na cintura e avançou contra ela.

A vítima disse que tentou se proteger usando uma mesa. Durante a luta, as duas caíram no chão e ela conseguiu segurar a lâmina em determinado momento. Mesmo assim, acabou ferida na cabeça, nas mãos, nos dedos e na perna.

A jovem também relatou ter sido mordida no braço. Depois do atendimento médico, o exame pericial apontou que as lesões eram de natureza leve.

O que aconteceu depois que a primeira faca foi retirada?

Ainda segundo o relato da vítima, a mãe dela e outras pessoas intervieram para separar as duas. A primeira faca teria sido retirada e entregue a uma pessoa responsável pelo bar.

A jovem afirmou que, depois de ser desarmada, a mulher presa correu até a casa de uma conhecida. De acordo com essa versão, ela teria pegado uma segunda faca e tentado retornar em direção à mãe da vítima.

Uma mulher mencionada no boletim teria impedido a aproximação. O depoimento dessa testemunha é considerado importante para esclarecer a sequência dos acontecimentos.

A jovem também relatou ter recebido ameaças de morte durante e depois da briga, inclusive enquanto recebia atendimento médico.

Mulher presa diz que agiu em legítima defesa

A mulher de 31 anos apresentou uma versão diferente à Polícia Civil. Ela negou ter iniciado o ataque com faca e afirmou que foi a jovem quem puxou seus cabelos, derrubou-a no chão e tentou atingir seu rosto com uma faca.

Segundo a investigada, ela conseguiu segurar a mão da jovem, tomou a arma e passou a desferir golpes para se defender.

Ela também negou ter ido até a casa de uma conhecida para buscar uma segunda faca. Disse que procurou ajuda depois do confronto porque temia ser agredida por outras pessoas.

A mulher ainda afirmou ter sido ameaçada pela jovem e por familiares dela.

Polícia apreendeu duas facas

Quando os policiais militares chegaram ao endereço, as duas envolvidas já estavam separadas. O agente não presenciou a briga, mas constatou ferimentos nas duas mulheres.

A jovem apresentava lesões na cabeça, braço e perna. A mulher presa tinha ferimentos nas mãos.

Familiares e outras pessoas que estavam no local disseram aos policiais que a investigada já carregava uma faca na cintura antes do confronto. Ela negou essa informação.

Ao todo, duas facas foram apreendidas. Um dos objetos entregues à polícia apresentava aparentes vestígios de sangue e fios de cabelo, segundo o registro policial. A perícia deverá analisar os materiais.

Um telefone celular e outros objetos que estavam com a investigada também foram recolhidos.

Polícia ainda investiga quem iniciou a agressão

O caso foi registrado no Plantão Policial de Jacareí como homicídio tentado. A segunda versão do boletim, emitida na madrugada desta quarta-feira (26), formalizou a prisão em flagrante da mulher de 31 anos.

Apesar disso, a Polícia Civil ainda precisa esclarecer pontos importantes da ocorrência, principalmente quem levou a primeira faca para o local, quem iniciou as agressões e em que momento a arma mudou de mãos.

A alegação de legítima defesa apresentada pela investigada também será analisada durante a investigação.

A classificação inicial do caso não representa uma conclusão definitiva sobre a responsabilidade criminal. O inquérito ainda deverá reunir depoimentos, laudos médicos e resultados das perícias antes da definição do Ministério Público e da Justiça.

Testemunha pode ajudar a esclarecer a briga

A Polícia Civil busca o depoimento de uma testemunha citada no boletim de ocorrência. Conforme a versão apresentada pela jovem, essa pessoa teria impedido que a mulher presa se aproximasse novamente com uma segunda faca.

Os investigadores também aguardam os resultados dos exames realizados nas duas envolvidas e da perícia nas facas apreendidas.

Esses elementos deverão ajudar a reconstruir a sequência dos golpes e verificar qual das versões apresentadas pelas mulheres é compatível com as evidências encontradas no local.

Mulher permanece presa após flagrante

O delegado não solicitou prisão preventiva naquele momento. A mulher permaneceu presa em flagrante e foi encaminhada ao Centro de Triagem de Jacareí para audiência de custódia.

O boletim de ocorrência utilizado como base para o registro não informa qual foi a decisão da Justiça após a audiência.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

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