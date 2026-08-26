Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada durante uma briga de rua em Jacareí, na noite dessa terça-feira (25), e uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. O confronto aconteceu por volta das 21h47, na rua Professor Hélio Augusto de Souza, no Jardim Emília.

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A vítima sofreu cortes na cabeça, mãos, dedos e perna, além de uma mordida no braço. Ela foi levada para atendimento médico, recebeu suturas e, segundo o exame médico-pericial, teve lesões classificadas como leves.