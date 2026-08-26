Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada durante uma briga de rua em Jacareí, na noite dessa terça-feira (25), e uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. O confronto aconteceu por volta das 21h47, na rua Professor Hélio Augusto de Souza, no Jardim Emília.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima sofreu cortes na cabeça, mãos, dedos e perna, além de uma mordida no braço. Ela foi levada para atendimento médico, recebeu suturas e, segundo o exame médico-pericial, teve lesões classificadas como leves.
A dinâmica do confronto, porém, ainda não está totalmente esclarecida. As duas mulheres apresentaram versões diferentes à Polícia Civil e afirmam que a outra iniciou a agressão.
Como começou a briga em Jacareí
Segundo o boletim de ocorrência, as duas mulheres estavam em via pública, em frente à residência da jovem de 18 anos. A mulher que acabou presa estava nas proximidades de um bar localizado diante do imóvel.
A discussão teria começado depois que as duas se encararam e trocaram ofensas. Na sequência, houve uma luta corporal.
A jovem contou aos policiais que estava em frente de casa para recolher o lixo quando percebeu a presença da outra mulher no bar. Após a troca de palavras, as duas partiram para as agressões físicas.
Jovem diz que mulher sacou faca durante confronto
Em seu depoimento, a jovem afirmou que a mulher de 31 anos retirou uma faca que carregava na cintura e avançou contra ela.
A vítima disse que tentou se proteger usando uma mesa. Durante a luta, as duas caíram no chão e ela conseguiu segurar a lâmina em determinado momento. Mesmo assim, acabou ferida na cabeça, nas mãos, nos dedos e na perna.
A jovem também relatou ter sido mordida no braço. Depois do atendimento médico, o exame pericial apontou que as lesões eram de natureza leve.
O que aconteceu depois que a primeira faca foi retirada?
Ainda segundo o relato da vítima, a mãe dela e outras pessoas intervieram para separar as duas. A primeira faca teria sido retirada e entregue a uma pessoa responsável pelo bar.
A jovem afirmou que, depois de ser desarmada, a mulher presa correu até a casa de uma conhecida. De acordo com essa versão, ela teria pegado uma segunda faca e tentado retornar em direção à mãe da vítima.
Uma mulher mencionada no boletim teria impedido a aproximação. O depoimento dessa testemunha é considerado importante para esclarecer a sequência dos acontecimentos.
A jovem também relatou ter recebido ameaças de morte durante e depois da briga, inclusive enquanto recebia atendimento médico.
Mulher presa diz que agiu em legítima defesa
A mulher de 31 anos apresentou uma versão diferente à Polícia Civil. Ela negou ter iniciado o ataque com faca e afirmou que foi a jovem quem puxou seus cabelos, derrubou-a no chão e tentou atingir seu rosto com uma faca.
Segundo a investigada, ela conseguiu segurar a mão da jovem, tomou a arma e passou a desferir golpes para se defender.
Ela também negou ter ido até a casa de uma conhecida para buscar uma segunda faca. Disse que procurou ajuda depois do confronto porque temia ser agredida por outras pessoas.
A mulher ainda afirmou ter sido ameaçada pela jovem e por familiares dela.
Polícia apreendeu duas facas
Quando os policiais militares chegaram ao endereço, as duas envolvidas já estavam separadas. O agente não presenciou a briga, mas constatou ferimentos nas duas mulheres.
A jovem apresentava lesões na cabeça, braço e perna. A mulher presa tinha ferimentos nas mãos.
Familiares e outras pessoas que estavam no local disseram aos policiais que a investigada já carregava uma faca na cintura antes do confronto. Ela negou essa informação.
Ao todo, duas facas foram apreendidas. Um dos objetos entregues à polícia apresentava aparentes vestígios de sangue e fios de cabelo, segundo o registro policial. A perícia deverá analisar os materiais.
Um telefone celular e outros objetos que estavam com a investigada também foram recolhidos.
Polícia ainda investiga quem iniciou a agressão
O caso foi registrado no Plantão Policial de Jacareí como homicídio tentado. A segunda versão do boletim, emitida na madrugada desta quarta-feira (26), formalizou a prisão em flagrante da mulher de 31 anos.
Apesar disso, a Polícia Civil ainda precisa esclarecer pontos importantes da ocorrência, principalmente quem levou a primeira faca para o local, quem iniciou as agressões e em que momento a arma mudou de mãos.
A alegação de legítima defesa apresentada pela investigada também será analisada durante a investigação.
A classificação inicial do caso não representa uma conclusão definitiva sobre a responsabilidade criminal. O inquérito ainda deverá reunir depoimentos, laudos médicos e resultados das perícias antes da definição do Ministério Público e da Justiça.
Testemunha pode ajudar a esclarecer a briga
A Polícia Civil busca o depoimento de uma testemunha citada no boletim de ocorrência. Conforme a versão apresentada pela jovem, essa pessoa teria impedido que a mulher presa se aproximasse novamente com uma segunda faca.
Os investigadores também aguardam os resultados dos exames realizados nas duas envolvidas e da perícia nas facas apreendidas.
Esses elementos deverão ajudar a reconstruir a sequência dos golpes e verificar qual das versões apresentadas pelas mulheres é compatível com as evidências encontradas no local.
Mulher permanece presa após flagrante
O delegado não solicitou prisão preventiva naquele momento. A mulher permaneceu presa em flagrante e foi encaminhada ao Centro de Triagem de Jacareí para audiência de custódia.
O boletim de ocorrência utilizado como base para o registro não informa qual foi a decisão da Justiça após a audiência.
A Polícia Civil continua investigando o caso.