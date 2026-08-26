A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (26), uma grande quantidade de medicamentos, anabolizantes, cosméticos, bebidas e outros produtos de origem estrangeira durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
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A abordagem ocorreu no km 149 da rodovia. Os agentes encontraram diversas sacolas e caixas de bebidas dentro de um veículo ocupado por três pessoas. Durante a revista do condutor, foram localizadas ampolas de tirzepatida (conhecida pelo nome comercial Mounjaro) escondidas nas roupas.
Diante da suspeita, os policiais fizeram uma busca completa no automóvel. Ao todo, foram apreendidas 328 ampolas de tirzepatida, 30 ampolas de peptídeos usados para fins estéticos e recuperação tecidual, além de 440 comprimidos e 16 ampolas de anabolizantes.
A fiscalização também encontrou 12 cartelas de lisdexanfetamina, medicamento cuja importação e comercialização dependem de autorização específica dos órgãos competentes.
Vinhos, perfumes e eletrônicos
Além dos medicamentos, a carga tinha diversos produtos estrangeiros que, segundo a PRF, foram introduzidos no país sem o processo regular de importação.
Entre os itens apreendidos estavam 60 garrafas de vinho, 28 perfumes, cosméticos e aparelhos eletrônicos.
A quantidade e a variedade dos produtos levantaram suspeitas sobre a finalidade da viagem e levaram os policiais a encaminhar a ocorrência para a Polícia Federal.
Três são presos
Os três ocupantes do veículo foram presos em flagrante pelos crimes de contrabando e descaminho.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal em São José dos Campos, responsável pelos procedimentos legais e pela formalização das prisões e da apreensão das mercadorias.