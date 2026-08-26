A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (26), uma grande quantidade de medicamentos, anabolizantes, cosméticos, bebidas e outros produtos de origem estrangeira durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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A abordagem ocorreu no km 149 da rodovia. Os agentes encontraram diversas sacolas e caixas de bebidas dentro de um veículo ocupado por três pessoas. Durante a revista do condutor, foram localizadas ampolas de tirzepatida (conhecida pelo nome comercial Mounjaro) escondidas nas roupas.