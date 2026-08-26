Em um pronunciamento emocionado nas redes sociais ao lado da esposa, Mila Seidl, o especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, do canal Aviões e Músicas, abriu o coração sobre o diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A condição neurodegenerativa, rara e sem cura, afeta a capacidade motora, mas não abalou sua serenidade e lucidez.
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O vídeo mostra Lito debilitado, mas sereno enquanto reflete sobre o peso da doença para seus familiares. Ele afirmou que encarar a situação é mais fácil para ele do que para a família.
"A parte mais fácil é a minha. A parte mais difícil vai ser da minha esposa e provavelmente do meu filho. [...] Eu que não tenho medo de nada, eu não tenho medo de morrer. Não tenho porque vivi uma vida boa, uma vida que eu nunca fiz mal pra ninguém", declarou Lito.
Lito expressou a dor de não saber como abordar a finitude com o filho pequeno e se emocionou ao declarar que gostaria de ter mais tempo com ele.
"Eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola e me dá caneta... Mas eu não sei como que eu falo pra ele que eu vou virar estrelinha", desabafou.