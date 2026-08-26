Em um pronunciamento emocionado nas redes sociais ao lado da esposa, Mila Seidl, o especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, do canal Aviões e Músicas, abriu o coração sobre o diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A condição neurodegenerativa, rara e sem cura, afeta a capacidade motora, mas não abalou sua serenidade e lucidez.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O vídeo mostra Lito debilitado, mas sereno enquanto reflete sobre o peso da doença para seus familiares. Ele afirmou que encarar a situação é mais fácil para ele do que para a família.