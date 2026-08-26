Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil após matar o vizinho com um golpe de barra de ferro em um sítio de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, na noite desta terça-feira (25). Marcos Alexandre Soares Nogueira, de 41 anos, foi atingido na cabeça durante uma briga e morreu no local.

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O crime aconteceu por volta das 22h10, em uma propriedade rural localizada na Estrada do Rio das Pedras, também identificada no boletim de ocorrência como Estrada Manoel Carioca.