Uma mulher de 47 anos foi detida após se envolver em uma confusão e agredir uma policial militar na noite de terça-feira (25), no Parque do Peão, em Barretos (SP).

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Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), a mulher teria iniciado uma discussão e agredido uma vendedora que trabalhava no local. Durante a confusão, uma policial militar tentou intervir para apartar as envolvidas, mas acabou recebendo um tapa no rosto.