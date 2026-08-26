26 de agosto de 2026
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LESÃO CORPORAL

VÍDEO: Mulher dá tapa no rosto de policial em Barretos e é detida

Por Da redação | Barretos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher arruma briga e agride policial em Barretos
Mulher arruma briga e agride policial em Barretos

Uma mulher de 47 anos foi detida após se envolver em uma confusão e agredir uma policial militar na noite de terça-feira (25), no Parque do Peão, em Barretos (SP).

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Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), a mulher teria iniciado uma discussão e agredido uma vendedora que trabalhava no local. Durante a confusão, uma policial militar tentou intervir para apartar as envolvidas, mas acabou  recebendo um tapa no rosto.

O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Barretos como lesão corporal, resistência e desacato. Após assinar um termo circunstanciado, a mulher foi liberada.

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