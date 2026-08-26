A academia CompassFit, unidade de Santana, em São José dos Campos, suspendeu as atividades nesta quarta-feira (26) após o assassinato de Evandro Luiz Prudente em suas dependências, na tarde de terça-feira (25).

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Evandro estava sentado em uma poltrona no interior do prédio quando outro homem, armado, o surpreendeu com vários tiros à queima-roupa diante de todos. O óbito foi constatado no local.