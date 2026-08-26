26 de agosto de 2026
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MORTO A TIROS

Academia de SJC suspende atividades após execução de Evandro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Evandro foi morto a tiros dentro do estabelecimento
Evandro foi morto a tiros dentro do estabelecimento

A academia CompassFit, unidade de Santana, em São José dos Campos, suspendeu as atividades nesta quarta-feira (26) após o assassinato de Evandro Luiz Prudente em suas dependências, na tarde de terça-feira (25).

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Evandro estava sentado em uma poltrona no interior do prédio quando outro homem, armado, o surpreendeu com vários tiros à queima-roupa diante de todos. O óbito foi constatado no local. 

Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento lamentou o ocorrido e expressou solidariedade aos familiares da vítima. A unidade ainda esclareceu que colabora integralmente com as investigações e que a ocorrência foi um fato isolado, fora do controle da administração.

O pronunciamento também informa que as atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira (27).

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