26 de agosto de 2026
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PENA DE 16 ANOS

Suspeito de violentar a própria filha é preso em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Procurado pela Justiça por estrupro foi preso em Ubatuba
Procurado pela Justiça por estrupro foi preso em Ubatuba

Um homem foi preso em Ubatuba acusado de ter estuprado a própria filha. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (26) pela manhã, no bairro Sertão da Quina, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar pela região.

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A equipe visualizou o suspeito, que era procurado pela Justiça, na rua Fujiu Iwai. Durante a abordagem, os policiais confirmaram o mandado de prisão decorrente de condenação a 16 anos de prisão por estupro.

Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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