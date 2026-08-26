Um homem foi preso em Ubatuba acusado de ter estuprado a própria filha. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (26) pela manhã, no bairro Sertão da Quina, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar pela região.

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A equipe visualizou o suspeito, que era procurado pela Justiça, na rua Fujiu Iwai. Durante a abordagem, os policiais confirmaram o mandado de prisão decorrente de condenação a 16 anos de prisão por estupro.