Uma mulher perdeu o controle da motocicleta durante o embarque para a travessia de balsa em Ilhabela, rumo a São Sebastião. Ela acabou caindo no flutuante, enquanto o veículo caiu no mar. O incidente foi registrado na terça-feira (25), por volta das 12h.
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A tripulação auxiliou na retirada da moto da água e prestou assistência à condutora. Imagens gravadas no local mostram o resgate da motocicleta.
A Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), que coordena a operação da balsa, emitiu uma nota oficial esclarecendo que, embora o serviço médico tenha sido solicitado, a usuária dispensou atendimento por estar bem.