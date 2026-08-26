Moradores da Rua Juriti, na Vila Tatetuba, zona leste de São José dos Campos, foram surpreendidos por uma ação de vandalismo em plena luz do dia.
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Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem passa pela calçada e danifica veículos estacionados ao longo da via.
O crime ocorreu no último dia 20, por volta do meio-dia, em uma travessa próxima ao Hospital Municipal da Vila Industrial. A gravação mostra um homem caminhando pela calçada e usando um objeto para riscar a lateral dos automóveis estacionados na rua. No total, três carros foram danificados pela ação.
A polícia trabalha para identificar o autor do vandalismo.