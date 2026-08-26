Moradores da Rua Juriti, na Vila Tatetuba, zona leste de São José dos Campos, foram surpreendidos por uma ação de vandalismo em plena luz do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem passa pela calçada e danifica veículos estacionados ao longo da via.