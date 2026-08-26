26 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VANDALISMO

VÍDEO: Homem risca 3 carros em rua na Vila Tatetuba, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmeras de segurança flagraram o homem riscando os veículos
Câmeras de segurança flagraram o homem riscando os veículos

Moradores da Rua Juriti, na Vila Tatetuba, zona leste de São José dos Campos, foram surpreendidos por uma ação de vandalismo em plena luz do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem passa pela calçada e danifica veículos estacionados ao longo da via.

O crime ocorreu no último dia 20, por volta do meio-dia, em uma travessa próxima ao Hospital Municipal da Vila Industrial. A gravação mostra um homem caminhando pela calçada e usando um objeto para riscar a lateral dos automóveis estacionados na rua. No total, três carros foram danificados pela ação.

A polícia trabalha para identificar o autor do vandalismo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários