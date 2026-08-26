Jacareí se despede nesta quarta-feira (26) de um dos nomes mais conhecidos de sua história política. Morreu, aos 90 anos, Benedicto Sergio Lencioni, ex-prefeito do município, professor, advogado e historiador. Ele estava internado em São José dos Campos, após ter sofrido um acidente vascular cerebral.

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As providências para o velório e o sepultamento estão sendo tomadas. O enterro deverá ocorrer no Cemitério Municipal do Avareí, em Jacareí.