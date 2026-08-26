26 de agosto de 2026
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LUTO NA REGIÃO

Morre Benedicto Sergio Lencioni, 90 anos, ex-prefeito de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/CMJ
Benedicto Sergio Lencioni tinha 90 anos
Benedicto Sergio Lencioni tinha 90 anos

Jacareí se despede nesta quarta-feira (26) de um dos nomes mais conhecidos de sua história política. Morreu, aos 90 anos, Benedicto Sergio Lencioni, ex-prefeito do município, professor, advogado e historiador. Ele estava internado em São José dos Campos, após ter sofrido um acidente vascular cerebral.

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As providências para o velório e o sepultamento estão sendo tomadas. O enterro deverá ocorrer no Cemitério Municipal do Avareí, em Jacareí.

Nascido em Jacareí, Lencioni era filho de João Domingos Lencioni e Maria José Lencioni, descendentes de imigrantes italianos. Desde jovem, manteve uma forte ligação com a história do município e passou boa parte da vida pesquisando documentos, relatos, personagens e acontecimentos que ajudaram a construir a identidade da cidade.

Trajetória política

A carreira política de Lencioni começou na década de 1960. Antes de chegar à Prefeitura, exerceu dois mandatos como vereador. Na década de 1970, também trabalhou como professor na Escola Silva Prado.

Lencioni foi prefeito de Jacareí em duas ocasiões, tendo disputado o cargo quatro vezes (1972, 1976, 1992 e 1996). O primeiro mandato ocorreu entre 1977 e 1982, com Dionísio Ottoboni como vice-prefeito. Anos mais tarde, voltou ao cargo para administrar o município entre 1997 e 2000, desta vez ao lado do vice-prefeito Armando Fiorentino Gullo.

Durante sua passagem pela Prefeitura, foram implantadas estruturas que se tornaram importantes para o desenvolvimento do município. Entre elas estão o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), a Fundação Pró-Lar e a Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu.

Também durante sua trajetória política foram construídas 12 escolas de ensino fundamental e implantadas as primeiras unidades de atendimento à saúde nos bairros, os chamados PAIMs.

Historiador de Jacareí

Além da política, a história de Jacareí ocupou um espaço central na vida de Lencioni. Professor e pesquisador, ele publicou livros e estudos sobre a formação do município e seus principais personagens.

Seu trabalho reuniu informações sobre acontecimentos, tradições e transformações vividas pela cidade ao longo das décadas. Parte desse material está preservada no Arquivo Público e Histórico de Jacareí, que mantém um acervo relacionado à trajetória e à produção intelectual do ex-prefeito.

A atuação do ex-prefeito fez com que sua importância ultrapassasse os cargos públicos que ocupou. Entre a sala de aula, a Prefeitura e os estudos sobre o passado de Jacareí, ele deixou registros que ajudam a compreender a formação do município e sua história.

Ele era membro da Academia Jacarehyense de Letras desde 2005, ocupando a cadeira número 30, cujo patrono era o jornalista João Porto, personagem, aliás, de um de seus livros mais conhecidos ‘’João Porto, Jornalista’’.

A morte de Lencioni encerra uma trajetória de décadas dedicada à vida pública e à preservação da memória de Jacareí.

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