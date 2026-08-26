Resgatar raízes históricas, refletir sobre o presente e projetar o futuro.
É com essa proposta que o Fórum OVALE Taubaté#400 debate nesta sexta-feira (28) o futuro de Taubaté, reunindo autoridades, empresários, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade para discutir os desafios e as oportunidades da cidade nas próximas duas décadas, rumo aos 400 anos. Inscreva-se para participar do evento (clique aqui)
O evento será realizado das 8h30 às 13h30, no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.
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O fórum integra o projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe uma reflexão sobre a trajetória da cidade, os desafios do presente e as oportunidades para as próximas décadas. A programação reúne nomes da política, educação, indústria, mercado imobiliário, tecnologia e pesquisa histórica.
Entre os participantes estão o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), e a reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), Letícia Maria da Costa.
A programação também terá palestra de Cleber Lorenzi, Head de Industrialização da Eve Air Mobility, sobre o eVTOL, tecnologia conhecida popularmente como “carro voador”. O tema coloca Taubaté no debate sobre novas tecnologias, mobilidade aérea e setores que podem transformar a economia nas próximas décadas.
Taubaté e a história do Brasil
O passado da cidade também estará no centro das discussões. A mesa “Taubaté e a história do Brasil” reunirá a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, do Almanaque Urupês; e Benedito Assagra Ribas de Mello, arquiteto, urbanista e especialista em Patrimônio Cultural.
A proposta é discutir o papel de Taubaté na formação histórica do país e como esse legado pode ajudar a cidade a compreender o presente e planejar os próximos anos.
A trajetória de Taubaté atravessa diferentes ciclos econômicos e momentos decisivos do Brasil, do período colonial aos ciclos do ouro e do café, passando pela industrialização e chegando às novas fronteiras tecnológicas.
É nesse contexto que a frase de Monteiro Lobato, um dos mais conhecidos taubateanos, ganha novo significado: “A coisa que menos me mete medo é o futuro.”
Indústria e economia no debate sobre os 400 anos
O futuro econômico de Taubaté será discutido na mesa “Taubaté, rumo aos 400 anos”, que reunirá representantes de empresas e setores estratégicos para a cidade.
Participam Vilques Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da Alstom na cidade; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci.
O debate deve abordar temas como indústria, investimentos, geração de empregos, desenvolvimento urbano, mercado imobiliário e os caminhos para ampliar a competitividade de Taubaté nas próximas décadas.
Taubaté#400 amplia cobertura de OVALE
O Fórum OVALE Taubaté#400 é uma das ações do projeto especial desenvolvido por OVALE para marcar a trajetória da cidade, fundada em 1645, rumo aos 400 anos.
O projeto inclui dois cadernos especiais de 24 páginas, além de um amplo ecossistema digital, com reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras ações publicadas nas plataformas de OVALE entre maio e setembro.
A iniciativa busca ampliar o debate sobre Taubaté e conectar diferentes setores em torno de temas estratégicos para o desenvolvimento do município.
“A realização de fóruns verticais como este reforça o posicionamento de OVALE e a sua capacidade expansionista como veículo líder de conteúdo regional, impulsionando negócios e gerando conexão entre lideranças de mercado, especialistas e formadores de opinião num ecossistema multiplataforma e transmissão ao vivo para mais de 600 mil usuários únicos e 450 mil seguidores das nossas redes sociais”, afirmou o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
Construção da Taubaté do futuro
O prefeito Sérgio Victor destacou a importância de discutir a cidade a partir de sua trajetória histórica, mas com atenção especial aos desafios que precisam ser enfrentados atualmente.
Segundo o prefeito, as decisões tomadas no presente serão determinantes para construir a cidade das próximas décadas.
“Estamos enfrentando os desafios com responsabilidade e transparência. Todas as medidas duras que estamos tomando são necessárias para construir a Taubaté do futuro. Uma Taubaté que a gente sonha e merece”, afirmou.
O Fórum OVALE Taubaté#400 parte justamente dessa perspectiva: olhar para os 380 anos de história da cidade para discutir quais escolhas podem definir os próximos 20 anos e preparar Taubaté para chegar aos 400 anos com novas oportunidades de desenvolvimento, inovação e qualidade de vida.
SERVIÇO
Fórum OVALE Taubaté#400
Data: 28 de agosto
Horário: das 8h30 às 13h30
Local: Auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau
Endereço: Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Centro, Taubaté
Transmissão: site e YouTube de OVALE
Inscrições: participe do Fórum OVALE Taubaté#400