Resgatar raízes históricas, refletir sobre o presente e projetar o futuro.

É com essa proposta que o Fórum OVALE Taubaté#400 debate nesta sexta-feira (28) o futuro de Taubaté, reunindo autoridades, empresários, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade para discutir os desafios e as oportunidades da cidade nas próximas duas décadas, rumo aos 400 anos. Inscreva-se para participar do evento (clique aqui)

O evento será realizado das 8h30 às 13h30, no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.