Um homem de 39 anos foi preso suspeito de roubar um estabelecimento no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. Câmeras flagraram a ação na tarde de terça-feira (25).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele entrou no local utilizando um capacete e, simulando uma compra, abordou a pessoa no caixa e anunciou o assalto. Ele estava armado e intimidou a vítima, que entregou o dinheiro do caixa. Na sequência, fugiu em uma motocicleta.
Com informações sobre as características dele e do veículo, a polícia iniciou diligências na região e chegou até o imóvel onde ele estava. No local, encontraram a motocicleta e as roupas utilizadas durante o crime, além de recuperarem a quantia em dinheiro.
Ele foi conduzido ao plantão, onde permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça.