Um homem de 39 anos foi preso suspeito de roubar um estabelecimento no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. Câmeras flagraram a ação na tarde de terça-feira (25).

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Ele entrou no local utilizando um capacete e, simulando uma compra, abordou a pessoa no caixa e anunciou o assalto. Ele estava armado e intimidou a vítima, que entregou o dinheiro do caixa. Na sequência, fugiu em uma motocicleta.