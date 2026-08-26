26 de agosto de 2026
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VÍDEO: Câmeras flagram assalto e suspeito é preso em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Rodolfo Agusto
Câmeras flagram assalto em Caraguatatuba
Câmeras flagram assalto em Caraguatatuba

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de roubar um estabelecimento no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. Câmeras flagraram a ação na tarde de terça-feira (25).

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Ele entrou no local utilizando um capacete e, simulando uma compra, abordou a pessoa no caixa e anunciou o assalto. Ele estava armado e intimidou a vítima, que entregou o dinheiro do caixa. Na sequência, fugiu em uma motocicleta.

Com informações sobre as características dele e do veículo, a polícia iniciou diligências na região e chegou até o imóvel onde ele estava. No local, encontraram a motocicleta e as roupas utilizadas durante o crime, além de recuperarem a quantia em dinheiro.

Ele foi conduzido ao plantão, onde permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça.

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