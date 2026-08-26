Uma motocicleta ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Cidade Jardim e ainda está em andamento.

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Os bombeiros foram acionados para atendimento e estão no local para combater as chamas.