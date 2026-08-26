26 de agosto de 2026
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INCÊNDIO

VÍDEO: Moto é destruída por fogo em avenida de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Moto em chamas em São José dos Campos
Moto em chamas em São José dos Campos

Uma motocicleta ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Cidade Jardim e ainda está em andamento.

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Os bombeiros foram acionados para atendimento e estão no local para combater as chamas.

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