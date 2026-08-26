Um homem foi preso em flagrante após um homicídio registrado na noite dessa terça-feira (25), no bairro Rio das Pedras, em Guaratinguetá. A ocorrência foi atendida por policiais militares I após uma denúncia inicial de agressão.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada dentro de uma fazenda com ferimentos. O Samu foi acionado e prestou atendimento, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu posteriormente.