26 de agosto de 2026
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PRISÃO

Homem é preso após homicídio dentro de fazenda em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi preso em flagrante após um homicídio registrado na noite dessa terça-feira (25), no bairro Rio das Pedras, em Guaratinguetá. A ocorrência foi atendida por policiais militares I após uma denúncia inicial de agressão.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada dentro de uma fazenda com ferimentos. O Samu foi acionado e prestou atendimento, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu posteriormente.

Após o atendimento inicial, equipes da PM iniciaram buscas pela região para localizar o suspeito. Depois de diligências ininterruptas, os policiais encontraram um homem nas proximidades.

Durante a abordagem, segundo a polícia, o suspeito confessou ter agredido a vítima após uma discussão. A arma branca que teria sido utilizada na agressão também foi localizada e apreendida pelos policiais.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial de Guaratinguetá. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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