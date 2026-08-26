Angelo: Tem uma coisa na produção do Lobato, que é: o Lobato era autoeditor. E ele editou todas as suas obras até enquanto pôde, até o fim da vida. Tem um livro dele que é História do Mundo para Crianças, que é um livro pensado justamente para o ambiente escolar.

Na edição final do livro, ele reeditou o livro depois que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Acho que foi o último livro que ele editou, talvez. E lá ele fala sobre a bomba atômica, sobre a coisa toda e a perspectiva que ele aponta sobre o Hitler, na primeira edição é uma, porque não se sabia dos horrores ainda que o Hitler estava praticando. Na edição posterior à guerra, quando se soube dos campos de concentração, aquela coisa toda, ele muda totalmente a referência. Então, as obras vão mudando.

Então, tem os contos soltos dele falando sobre os testes nucleares, sobre a radiação, ele vai mudando de ideia ao longo do tempo. Isso faz dele menos racista? Não sei. Mas a gente não pode negar o que é escancarado e o que já se sabia desde sempre. O Lobato foi tratado como um racista desde sempre. Já se sabia do racismo dele imediatamente. Ele nunca escondeu isso. Então, a gente não pode também transformar o Lobato num monumento absoluto, nem interditar a discussão.