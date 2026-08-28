Se hoje o trânsito de mercadorias passa por rodovias e estradas de ferro, no Brasil colonial tudo dependia das rotas tropeiras, e Taubaté estava no centro da rota.
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Por sua localização privilegiada no Vale do Paraíba, Taubaté não era apenas uma parada no mapa: era o ponto vital de abastecimento e suporte para as expedições que se aventuravam rumo ao interior.
Tropas de mulas, comerciantes, tropeiros e bandeirantes encontravam na cidade o entreposto perfeito para negociar alimentos, ferramentas e organizar os próximos passos da jornada. É o que contam os irmãos Pedro e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês, no OVALE Cast especial Taubaté#400.
Desenvolvido por OVALE, o projeto Taubaté#400 tem o apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, além do patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), da Milclean e da Avocar.