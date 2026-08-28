Se hoje o trânsito de mercadorias passa por rodovias e estradas de ferro, no Brasil colonial tudo dependia das rotas tropeiras, e Taubaté estava no centro da rota.

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Por sua localização privilegiada no Vale do Paraíba, Taubaté não era apenas uma parada no mapa: era o ponto vital de abastecimento e suporte para as expedições que se aventuravam rumo ao interior.