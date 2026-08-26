26 de agosto de 2026
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TEMPERATURA

Gangorra térmica: entenda o efeito de mudanças bruscas no clima

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Painel da Defesa Civil do Estado de São Paulo
Painel da Defesa Civil do Estado de São Paulo

Frio em um dia, calor no outro. As mudanças rápidas de temperatura registradas em diferentes regiões do estado nos últimos dias são exemplos da chamada "gangorra térmica", fenômeno que, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ocorre quando há alternância entre períodos de frio e calor em um curto intervalo de tempo.

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Essa variação está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e deslocamento de diferentes massas de ar. Após a passagem de um sistema de característica mais fria, a mudança na circulação dos ventos e a entrada de ar mais quente podem favorecer uma rápida elevação das temperaturas.

Foi o que aconteceu nos últimos dias no Vale do Paraíba. Após a atuação de uma massa de ar frio, responsável pelas temperaturas mais baixas e pela sensação de frio, o enfraquecimento desse sistema permitiu o avanço de ventos mais quentes e secos vindos do interior do continente, favorecendo uma rápida elevação das temperaturas e a volta do calor.

Segundo a Defesa Civil, as oscilações podem ocorrer em diferentes regiões do estado, com intensidades que variam de acordo com as características locais e a atuação dos sistemas meteorológicos.

Esse comportamento costuma ser mais frequente durante o inverno e nos períodos de transição entre diferentes padrões atmosféricos, quando quedas e elevações expressivas de temperatura podem ser registradas em poucos dias.

Como se proteger?

Diante das mudanças de temperatura, a população deve acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais, adaptando os cuidados às condições do tempo.

Em períodos de calor, a recomendação é manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir a prática de atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber atenção especial.

Já durante os períodos de frio, é importante manter-se bem agasalhado, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e manter a hidratação, também com atenção redobrada a crianças e idosos.

Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, basta cadastrar o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.

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