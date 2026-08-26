Frio em um dia, calor no outro. As mudanças rápidas de temperatura registradas em diferentes regiões do estado nos últimos dias são exemplos da chamada "gangorra térmica", fenômeno que, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ocorre quando há alternância entre períodos de frio e calor em um curto intervalo de tempo.
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Essa variação está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e deslocamento de diferentes massas de ar. Após a passagem de um sistema de característica mais fria, a mudança na circulação dos ventos e a entrada de ar mais quente podem favorecer uma rápida elevação das temperaturas.
Foi o que aconteceu nos últimos dias no Vale do Paraíba. Após a atuação de uma massa de ar frio, responsável pelas temperaturas mais baixas e pela sensação de frio, o enfraquecimento desse sistema permitiu o avanço de ventos mais quentes e secos vindos do interior do continente, favorecendo uma rápida elevação das temperaturas e a volta do calor.
Segundo a Defesa Civil, as oscilações podem ocorrer em diferentes regiões do estado, com intensidades que variam de acordo com as características locais e a atuação dos sistemas meteorológicos.
Esse comportamento costuma ser mais frequente durante o inverno e nos períodos de transição entre diferentes padrões atmosféricos, quando quedas e elevações expressivas de temperatura podem ser registradas em poucos dias.
Como se proteger?
Diante das mudanças de temperatura, a população deve acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais, adaptando os cuidados às condições do tempo.
Em períodos de calor, a recomendação é manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir a prática de atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber atenção especial.
Já durante os períodos de frio, é importante manter-se bem agasalhado, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e manter a hidratação, também com atenção redobrada a crianças e idosos.
Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, basta cadastrar o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.