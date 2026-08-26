Frio em um dia, calor no outro. As mudanças rápidas de temperatura registradas em diferentes regiões do estado nos últimos dias são exemplos da chamada "gangorra térmica", fenômeno que, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ocorre quando há alternância entre períodos de frio e calor em um curto intervalo de tempo.

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Essa variação está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e deslocamento de diferentes massas de ar. Após a passagem de um sistema de característica mais fria, a mudança na circulação dos ventos e a entrada de ar mais quente podem favorecer uma rápida elevação das temperaturas.