Três homens de origem peruana foram presos em flagrante suspeitos de furtar bolsas e objetos de hóspedes de hotéis no Rio de Janeiro. O trio foi abordado por policiais militares enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, no sentido São Paulo. A prisão ocorreu na terça-feira (25).

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Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um Fiat Pulse branco, supostamente utilizado nos furtos, estaria seguindo pela rodovia. As equipes se posicionaram às margens da Dutra, identificaram o veículo e abordaram os três ocupantes.