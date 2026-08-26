Três homens de origem peruana foram presos em flagrante suspeitos de furtar bolsas e objetos de hóspedes de hotéis no Rio de Janeiro. O trio foi abordado por policiais militares enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, no sentido São Paulo. A prisão ocorreu na terça-feira (25).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um Fiat Pulse branco, supostamente utilizado nos furtos, estaria seguindo pela rodovia. As equipes se posicionaram às margens da Dutra, identificaram o veículo e abordaram os três ocupantes.
Dentro do carro, foram encontrados diversos objetos. Eles confessaram o crime e informaram que haviam descartado documentos das vítimas em uma comunidade da capital fluminense. A polícia verifica os objetos apreendidos e busca identificar outras possíveis vítimas relacionadas aos furtos. Até o momento, uma vítima foi identificada.
Os três suspeitos são moradores do bairro Bom Retiro, em São Paulo. Eles foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.