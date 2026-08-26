Uma residência ficou destruída após ser atingida por um incêndio no bairro Taquaral, em Ubatuba. O incidente foi registrado na terça-feira (25), por volta das 15h, e as causas ainda serão apuradas.

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O imóvel fica na Rua Benedita Conceição e foi deixado em segurança, aos cuidados do proprietário, após o combate às chamas e o trabalho de rescaldo.