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INCÊNDIO

Residência é destruída pelo fogo em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Bombeiros
Imóvel no bairro Taquaral foi atingido por incêndio
Imóvel no bairro Taquaral foi atingido por incêndio

Uma residência ficou destruída após ser atingida por um incêndio no bairro Taquaral, em Ubatuba. O incidente foi registrado na terça-feira (25), por volta das 15h, e as causas ainda serão apuradas.

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O imóvel fica na Rua Benedita Conceição e foi deixado em segurança, aos cuidados do proprietário, após o combate às chamas e o trabalho de rescaldo.

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