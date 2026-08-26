26 de agosto de 2026
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REDE DE ESGOTO

Av. Dom Pedro 1º, em Taubaté, é interditada para obras

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Avenida Dom Pedro 1 tem trecho interditado nos dois sentidos
Avenida Dom Pedro 1 tem trecho interditado nos dois sentidos

A avenida Dom Pedro 1, em Taubaté, está interditada para obras de reparos na rede de esgoto. O bloqueio, realizado na quarta-feira (25), tem previsão de duração de três dias.

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Os dois sentidos da via estão interditados na altura do nº 1.265. Como alternativa, os motoristas devem utilizar o desvio pela rua Antônio de Castro Alves, seguir pela avenida Brasília e, posteriormente, pela rua Professor Jaime Pereira Viana, com acesso novamente à avenida Dom Pedro 1.

A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização para evitar acidentes.

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