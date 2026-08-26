A avenida Dom Pedro 1, em Taubaté, está interditada para obras de reparos na rede de esgoto. O bloqueio, realizado na quarta-feira (25), tem previsão de duração de três dias.

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Os dois sentidos da via estão interditados na altura do nº 1.265. Como alternativa, os motoristas devem utilizar o desvio pela rua Antônio de Castro Alves, seguir pela avenida Brasília e, posteriormente, pela rua Professor Jaime Pereira Viana, com acesso novamente à avenida Dom Pedro 1.