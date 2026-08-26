Uma van de transporte escolar se envolveu em um acidente no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos. O veículo, que transportava estudantes, colidiu contra uma árvore na avenida Elísio Galdino Sobrinho, na tarde de terça-feira (25), após um carro atingi-lo na lateral.

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O carro de passeio acertou a lateral da van, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e atingisse a árvore.