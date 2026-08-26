26 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Van escolar com alunos colide contra árvore no Jd.Morumbi, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/G1
Van danificada em colisão
Van danificada em colisão

Uma van de transporte escolar se envolveu em um acidente no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos. O veículo, que transportava estudantes, colidiu contra uma árvore na avenida Elísio Galdino Sobrinho, na tarde de terça-feira (25), após um carro atingi-lo na lateral.

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O carro de passeio acertou a lateral da van, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e atingisse a árvore.

Apesar dos danos ao veículo, nenhuma criança ficou ferida. O motorista relatou fortes dores nas costas devido ao impacto.

Foi registrado um boletim de ocorrência e o caso será apurado para identificação das responsabilidades.

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