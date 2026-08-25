A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (25) o passo a passo da investigação que terminou com a prisão de três homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, em São José dos Campos. Os investigados foram localizados em Itatiaia, no Rio de Janeiro, depois de uma sequência de rastreamentos iniciada logo após o crime.
Segundo a Delegacia de Homicídios, as primeiras diligências apontaram que os autores deixaram o local em uma motocicleta preta. O veículo foi encontrado pouco depois, abandonado na zona norte de São José dos Campos, às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50).
A partir daí, os investigadores passaram a buscar imagens da região e conseguiram identificar os suspeitos após o abandono da motocicleta. Novas gravações mostraram os homens entrando em um carro branco.
Com a identificação do segundo veículo usado na fuga, as forças de segurança iniciaram o monitoramento do automóvel e constataram que ele seguia em direção ao estado do Rio de Janeiro.
Abordagem aconteceu em Itatiaia
Ao perceber que o carro se aproximava de Itatiaia, a Polícia Civil de São José dos Campos entrou em contato com policiais militares da região.
O apoio foi prestado pela equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 37º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Resende. Segundo a Polícia Civil, a mesma equipe já havia auxiliado investigadores de São José dos Campos em maio, durante as buscas relacionadas ao feminicídio de Thalita de Arantes de Lima.
Os policiais militares conseguiram localizar e abordar o veículo em Itatiaia.
Uma equipe da Delegacia de Homicídios de São José seguiu então para o Rio de Janeiro para apresentar às autoridades locais as provas e informações reunidas durante a investigação.
Os três investigados foram encaminhados para uma delegacia em Resende e presos em flagrante.
Segundo a Polícia Civil, foram detidos Alex Cruz Fernandes, morador do Rio de Janeiro; Gabriel Carvalho da Silva, também morador do Rio; e Lucas Andrade de Oliveira.
Moto foi alugada em Porto Alegre e carro no Galeão
As investigações também começaram a reconstruir a logística utilizada pelo grupo.
De acordo com a Polícia Civil, a motocicleta usada inicialmente pelos suspeitos havia sido alugada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já o carro branco utilizado posteriormente teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
O itinerário dos veículos e outras informações levantadas durante o monitoramento agora fazem parte da investigação.
As diligências iniciais contaram ainda com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos e Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Motivação ainda é investigada
Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, vivia em São José dos Campos havia aproximadamente um ano. Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, ele possuía antecedentes no Rio Grande do Sul por homicídio e tráfico de drogas.
Apesar disso, a polícia afirma que a motivação do homicídio ainda não foi esclarecida.
Em depoimento, a esposa de Evandro informou que ele trabalhava com venda de veículos pela internet. Ela também teria afirmado que o marido não mantinha negócios em São José dos Campos e não havia relatado ameaças recentes.
A Delegacia de Homicídios agora prossegue com as diligências para esclarecer a motivação, identificar eventual participação de outras pessoas e reconstruir todos os passos anteriores e posteriores ao crime.