A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (25) o passo a passo da investigação que terminou com a prisão de três homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, em São José dos Campos. Os investigados foram localizados em Itatiaia, no Rio de Janeiro, depois de uma sequência de rastreamentos iniciada logo após o crime.

Segundo a Delegacia de Homicídios, as primeiras diligências apontaram que os autores deixaram o local em uma motocicleta preta. O veículo foi encontrado pouco depois, abandonado na zona norte de São José dos Campos, às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50).

A partir daí, os investigadores passaram a buscar imagens da região e conseguiram identificar os suspeitos após o abandono da motocicleta. Novas gravações mostraram os homens entrando em um carro branco.