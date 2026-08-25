25 de agosto de 2026
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BLINDAGEM

Na Câmara de São José, governo barra 5 requerimentos da oposição

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/TV Câmara
Rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, que não terá que fornecer informações sobre temas como saúde, obras e projetos da Prefeitura
Rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, que não terá que fornecer informações sobre temas como saúde, obras e projetos da Prefeitura

Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (25 um total de cinco requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.

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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 14 vereadores: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD). Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Milton não estava na sessão dessa terça-feira.

Oposição
Já a oposição é composta por sete vereadores: Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Thomaz não estava na sessão dessa terça-feira.

Saúde
No primeiro requerimento, Amélia pedia "informações a respeito do pagamento de horas extras e sobre a falta de materiais nas unidades de saúde administradas pelo Cejam [Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim]".

Consultas
No segundo requerimento, Sérgio pedia informações sobre o credenciamento "destinado à realização de consultas de especialidades, inclusive quanto às empresas credenciadas, valores, quantitativos contratados, critérios de distribuição dos atendimentos e impacto sobre as filas de espera da rede municipal de saúde".

ISSQN
No terceiro requerimento, Sergio pedia "informações sobre a composição dos créditos de ISSQN [Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza] potencialmente abrangidos pelo programa de regularização previsto" em um projeto enviado pelo prefeito à Câmara, "e sobre os critérios utilizados para estimar sua arrecadação".

Obra
No quarto requerimento, Abranches pedia "informações sobre o andamento e a conclusão das obras na Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial".

Professores
No quinto requerimento, Juliana pedia "informações sobre a elegibilidade e o pagamento do Prêmio Individual do Magistério referente ao primeiro semestre de 2026".

Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.

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