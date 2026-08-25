Três crânios humanos foram encontrados dentro de uma sacola que estava com um paciente de 33 anos em um Caps (Centro de Atenção Psicossocial), na manhã de segunda-feira (24). O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

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O caso aconteceu em Taquara, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar foi acionada inicialmente após informações de que o homem estaria com uma faca dentro da unidade de atendimento.

Crânios são encontrados dentro de sacola