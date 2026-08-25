Três crânios humanos foram encontrados dentro de uma sacola que estava com um paciente de 33 anos em um Caps (Centro de Atenção Psicossocial), na manhã de segunda-feira (24). O material foi apreendido e encaminhado para perícia.
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O caso aconteceu em Taquara, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar foi acionada inicialmente após informações de que o homem estaria com uma faca dentro da unidade de atendimento.
Crânios são encontrados dentro de sacola
Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, os policiais foram chamados para atender a ocorrência no Caps. Durante a abordagem do paciente, os agentes encontraram uma sacola que continha três crânios humanos.
O material foi recolhido pela Brigada Militar e encaminhado para análise pericial. A investigação deverá determinar se os restos mortais são realmente humanos e, principalmente, qual é a origem dos crânios.
Polícia investiga origem dos restos mortais
A Polícia Civil passou a investigar o caso e trabalha com a possibilidade de que os crânios tenham sido retirados de um cemitério localizado em Parobé, município próximo a Taquara.
Essa hipótese, porém, ainda depende da apuração e de elementos que confirmem a procedência dos restos mortais.
A perícia deverá ser fundamental para esclarecer a origem do material e auxiliar os investigadores na reconstrução de como os crânios chegaram até o paciente.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que o homem teria conseguido os restos mortais ou sobre eventual envolvimento de outras pessoas.