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MACABRO

Três crânios são encontrados com paciente em Caps

Por Da Redação | Taquara (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Três crânios são encontrados com paciente em Caps
Três crânios são encontrados com paciente em Caps

Três crânios humanos foram encontrados dentro de uma sacola que estava com um paciente de 33 anos em um Caps (Centro de Atenção Psicossocial), na manhã de segunda-feira (24). O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

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O caso aconteceu em Taquara, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar foi acionada inicialmente após informações de que o homem estaria com uma faca dentro da unidade de atendimento.

Crânios são encontrados dentro de sacola

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, os policiais foram chamados para atender a ocorrência no Caps. Durante a abordagem do paciente, os agentes encontraram uma sacola que continha três crânios humanos.

O material foi recolhido pela Brigada Militar e encaminhado para análise pericial. A investigação deverá determinar se os restos mortais são realmente humanos e, principalmente, qual é a origem dos crânios.

Polícia investiga origem dos restos mortais

A Polícia Civil passou a investigar o caso e trabalha com a possibilidade de que os crânios tenham sido retirados de um cemitério localizado em Parobé, município próximo a Taquara.

Essa hipótese, porém, ainda depende da apuração e de elementos que confirmem a procedência dos restos mortais.

A perícia deverá ser fundamental para esclarecer a origem do material e auxiliar os investigadores na reconstrução de como os crânios chegaram até o paciente.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que o homem teria conseguido os restos mortais ou sobre eventual envolvimento de outras pessoas.

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