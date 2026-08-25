Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher em situação de rua quebra os vidros de oito carros com pedras, tijolos e pedaços de ferro. Os veículos estavam estacionados no momento dos ataques, que ocorreram de forma aleatória.

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O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25), no Lago Sul, em Brasília, em um estacionamento próximo a uma academia no Setor de Clubes Esportivos Sul. Imagens mostram a mulher pegando objetos em um monte de entulho antes de iniciar a depredação.

Mulher usou pedras e pedaços de ferro