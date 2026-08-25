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VANDALISMO

Mulher surta e quebra vidros de oito carros na rua

Por Da Redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mulher surta e quebra vidros de oito carros na rua
Mulher surta e quebra vidros de oito carros na rua

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher em situação de rua quebra os vidros de oito carros com pedras, tijolos e pedaços de ferro. Os veículos estavam estacionados no momento dos ataques, que ocorreram de forma aleatória.

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O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25), no Lago Sul, em Brasília, em um estacionamento próximo a uma academia no Setor de Clubes Esportivos Sul. Imagens mostram a mulher pegando objetos em um monte de entulho antes de iniciar a depredação.

Mulher usou pedras e pedaços de ferro

Nas imagens, a mulher se aproxima de um local onde havia materiais descartados e pega diferentes objetos. Em seguida, começa a atingir os veículos estacionados.

Os ataques provocaram danos em vidros laterais, dianteiros e traseiros dos carros. Ao todo, oito veículos foram atingidos.

Segundo uma das vítimas, a mulher foi contida por seguranças e pessoas que estavam próximas à academia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e esteve no local.

A PMDF foi procurada para fornecer mais informações sobre a ocorrência, mas não havia apresentado detalhes até a última atualização.

Mulher teria pedido para ser presa

Testemunhas que estavam nas proximidades, incluindo comerciantes e frequentadores da academia, relataram que a mulher dizia que queria ser presa.

Segundo os relatos, ela afirmava que pretendia ser detida “para poder tomar um banho e deixar de comer comida de rua”.

Luís Felipe Souza, de 23 anos, contou que estava chegando à academia quando percebeu a situação e avisou que os veículos estavam sendo danificados.

“Foi questão de cinco minutos”, relatou.

Suspeita é levada para delegacia

Após ser contida, a mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. Os motoristas que tiveram os veículos danificados também foram orientados a comparecer à unidade para registrar a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a PMDF identificou a suspeita após ser acionada. Segundo a corporação, ela admitiu ter provocado os danos e afirmou que queria ser presa por uma questão relacionada à própria dignidade.

Ainda conforme a polícia, a mulher não resistiu à prisão, mas apresentou comportamento alternando momentos de lucidez e falas desconexas.

As vítimas foram orientadas a fornecer os dados necessários para a abertura dos procedimentos e o registro dos prejuízos provocados nos veículos.

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