Um homem foi preso após invadir uma escola e quebrar diversas vidraças com uma cadeira durante a madrugada de segunda-feira (24). O suspeito ainda estava dentro da unidade quando foi localizado por policiais militares.
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O caso aconteceu em Porangatu, em Goiás, no Colégio Estadual Stellanis Kopanakis Pacheco. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o homem teria pulado o portão principal da escola e iniciado a depredação.
Homem quebra vidraças da escola
Vídeos gravados por uma testemunha mostram o momento em que o suspeito utiliza uma cadeira para quebrar as vidraças da unidade de ensino. Durante a gravação, o autor das imagens pede que o homem deixe o local.
As imagens também mostram os estragos provocados no prédio.
De acordo com o tenente Newton Castilho, da PMGO, o guarda noturno acionou os policiais após perceber a invasão.
Segundo o relato, o homem começou quebrando a vidraça da janela principal da secretaria. Depois, teria seguido para as janelas das salas de aula.
“O segurança nos contou que o invasor começou a quebrar as vidraças do colégio. Primeiro, [quebrou] a vidraça da janela principal da secretaria e, logo em seguida, [foi] para as vidraças das salas de aula”, afirmou o tenente.
Suspeito é encontrado dentro da escola
Quando os policiais entraram na unidade, o homem ainda estava no interior do colégio. Ele foi encontrado no corredor principal e recebeu voz de prisão.
Segundo a PMGO, o suspeito apresentava sinais de alteração psicológica e teria resistido às ordens dos militares. Ele acabou sendo imobilizado e algemado.
Após ser contido, o homem foi levado inicialmente ao Hospital Municipal para atendimento. Na sequência, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.
A ocorrência foi registrada como dano qualificado.
Aulas ocorreram normalmente
A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) confirmou que a escola foi alvo de vandalismo e informou que o homem apresentava sinais de aparente surto psicótico.
Apesar dos danos provocados na unidade, as aulas não foram suspensas.
Segundo a pasta, as atividades escolares ocorreram normalmente na segunda-feira, sem prejuízo para estudantes e profissionais.
Em relação aos danos materiais, a Seduc-GO informou que a empresa onde o homem trabalha esteve na escola para tomar as providências necessárias e arcar com os prejuízos provocados durante a invasão.