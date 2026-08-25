Um homem foi preso após invadir uma escola e quebrar diversas vidraças com uma cadeira durante a madrugada de segunda-feira (24). O suspeito ainda estava dentro da unidade quando foi localizado por policiais militares.

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O caso aconteceu em Porangatu, em Goiás, no Colégio Estadual Stellanis Kopanakis Pacheco. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o homem teria pulado o portão principal da escola e iniciado a depredação.

Homem quebra vidraças da escola