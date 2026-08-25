Uma mulher foi presa após esfaquear o ex-namorado e atear fogo em uma residência na noite de segunda-feira (24). Segundo a polícia, uma criança pequena estava no colo da suspeita durante parte da ocorrência. O homem ficou gravemente ferido e precisou ser levado ao hospital.
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O caso aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal, na QNQ 6. A mulher foi detida em flagrante e afirmou aos policiais que teria agido em legítima defesa, alegando que sofria agressões por parte do ex-companheiro.
Vídeos mostram momento da ocorrência
Imagens gravadas pelo próprio ex-namorado registraram parte da ação. Nos vídeos, a mulher aparece segurando uma criança enquanto coloca fogo em panos e em um travesseiro dentro da residência.
Em determinado momento, ela se aproxima da porta e manda o homem se afastar. Nas imagens, a mulher também faz ameaças enquanto continua com o fogo.
Em outro trecho, a suspeita pega uma faca e corre em direção ao ex-companheiro. O homem foge do local enquanto pede para que ela não o ataque.
As imagens deverão ser analisadas durante a investigação para ajudar a esclarecer a dinâmica do caso.
Ex-namorado ficou gravemente ferido
Uma equipe do Grupo Tático Motociclístico (GTM 30), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente tratada como tentativa de homicídio.
Quando os policiais chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) já prestavam os primeiros socorros ao homem.
A vítima foi encontrada caída no chão e apresentava ferimentos graves. Inicialmente, ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e posteriormente transferida para o Hospital de Base.
Mulher afirma que agiu em legítima defesa
A suspeita foi presa em flagrante e questionada pelos policiais sobre a motivação da agressão. Ela afirmou que teria reagido em legítima defesa porque, segundo seu relato, estaria sofrendo agressões do ex-companheiro.
A mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro, investiga o caso. As circunstâncias da agressão, a versão apresentada pela suspeita e as imagens registradas durante a ocorrência deverão ser analisadas pelos investigadores.