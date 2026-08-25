Uma mulher foi presa após esfaquear o ex-namorado e atear fogo em uma residência na noite de segunda-feira (24). Segundo a polícia, uma criança pequena estava no colo da suspeita durante parte da ocorrência. O homem ficou gravemente ferido e precisou ser levado ao hospital.

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O caso aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal, na QNQ 6. A mulher foi detida em flagrante e afirmou aos policiais que teria agido em legítima defesa, alegando que sofria agressões por parte do ex-companheiro.

Vídeos mostram momento da ocorrência