A Câmara de Taubaté adiou, mais uma vez, a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o instituto da transação tributária, que visa flexibilizar a cobrança de contribuintes em dívida com o município.

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O projeto estava na pauta da sessão ordinária dessa terça-feira (25), mas a votação foi adiada por duas sessões a pedido do vereador Dentinho (PP), líder do governo.