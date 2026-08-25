Um motorista sofreu uma parada cardiorrespiratória após o carro que conduzia bater contra uma árvore na tarde desta terça-feira (25). O homem foi socorrido por equipes de emergência e levado para atendimento hospitalar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu em Arniqueira, no Distrito Federal, por volta das 17h58, nas proximidades do lava-jato conhecido como “Esquinão”. A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida.

Bombeiros fazem massagem cardíaca