Um motorista sofreu uma parada cardiorrespiratória após o carro que conduzia bater contra uma árvore na tarde desta terça-feira (25). O homem foi socorrido por equipes de emergência e levado para atendimento hospitalar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu em Arniqueira, no Distrito Federal, por volta das 17h58, nas proximidades do lava-jato conhecido como “Esquinão”. A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida.
Bombeiros fazem massagem cardíaca
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o condutor em parada cardiorrespiratória.
Os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, realizando massagens cardíacas até a chegada de uma ambulância avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Após a regulação médica, o motorista foi encaminhado para um hospital da região para receber atendimento especializado.
Estado de saúde não foi divulgado
A polícia também foi acionada para atender a ocorrência e deve auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.
As causas da batida contra a árvore também não haviam sido esclarecidas pelas autoridades.