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TRAGÉDIA

Motorista sofre parada cardíaca após carro bater em árvore

Por Da Redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motorista sofre parada cardíaca após carro bater em árvore
Motorista sofre parada cardíaca após carro bater em árvore

Um motorista sofreu uma parada cardiorrespiratória após o carro que conduzia bater contra uma árvore na tarde desta terça-feira (25). O homem foi socorrido por equipes de emergência e levado para atendimento hospitalar.

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O acidente aconteceu em Arniqueira, no Distrito Federal, por volta das 17h58, nas proximidades do lava-jato conhecido como “Esquinão”. A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida.

Bombeiros fazem massagem cardíaca

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o condutor em parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, realizando massagens cardíacas até a chegada de uma ambulância avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após a regulação médica, o motorista foi encaminhado para um hospital da região para receber atendimento especializado.

Estado de saúde não foi divulgado

A polícia também foi acionada para atender a ocorrência e deve auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.

As causas da batida contra a árvore também não haviam sido esclarecidas pelas autoridades.

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