Um empresário de 59 anos foi encontrado morto com quatro tiros às margens de uma rodovia na noite de segunda-feira (24). A vítima era proprietária de uma empresa que prestava serviços para condomínios. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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O crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, às margens da MG-497, na altura do bairro Jardim Europa. O homem estava próximo a um Nissan Versa Sense preto quando foi localizado.

Empresário foi atingido por quatro tiros