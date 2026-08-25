Um empresário de 59 anos foi encontrado morto com quatro tiros às margens de uma rodovia na noite de segunda-feira (24). A vítima era proprietária de uma empresa que prestava serviços para condomínios. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
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O crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, às margens da MG-497, na altura do bairro Jardim Europa. O homem estava próximo a um Nissan Versa Sense preto quando foi localizado.
Empresário foi atingido por quatro tiros
Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o empresário apresentava quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o chamado sobre o crime foi registrado às 21h11. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local. A morte foi confirmada pelos profissionais de saúde às 21h35.
Durante os trabalhos periciais, foram identificadas quatro perfurações na região torácica frontal da vítima, conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais.
Celular e cheques são recolhidos
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais recolheram um celular e seis folhas de cheque que estavam em posse do empresário.
O material deverá ser analisado durante a investigação, que busca esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar quem teria cometido o crime.
Polícia investiga homicídio
O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que trabalha para identificar o autor ou os autores dos disparos.
A motivação do crime ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Até o momento, não havia informações sobre suspeitos presos ou identificados.
A investigação deverá reunir depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do homicídio.