Uma mulher de 40 anos foi presa após forjar o próprio sequestro e exigir R$ 14 mil de resgate da própria família. Segundo a investigação, ela enviava mensagens relatando o suposto crime e orientava os familiares sobre o pagamento, mas acabou localizada pela polícia em um hotel.

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O caso foi descoberto em Belo Horizonte, onde a mulher foi presa em flagrante na segunda-feira (24). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ela alegou que tinha dívidas com agiotas e que essa teria sido a motivação para inventar o sequestro. A suspeita deverá responder pelo crime de extorsão.

Polícia encontra mulher em hotel