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CRIME

Empresário tem carro baleado em tentativa de latrocínio

Por Da Redação | Fortaleza
| Tempo de leitura: 2 min
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Redação
Empresário tem carro baleado em tentativa de latrocínio
Empresário tem carro baleado em tentativa de latrocínio

Um empresário foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite de segunda-feira (24), após ser perseguido por criminosos e ter o carro atingido por disparos de arma de fogo. A vítima transportava um malote com dinheiro em espécie, segundo informações apuradas no local.

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O crime aconteceu em Fortaleza, na rotatória do cruzamento entre as avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges, no bairro Aerolândia. O empresário estava em uma Hilux branca, que ficou marcada por tiros durante a ação criminosa.

Empresário teria sido perseguido por carro e moto

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), após populares acionarem uma equipe de motopatrulhamento ao perceberem que o veículo estava parado na via e apresentava marcas de disparos.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a caminhonete sem o motorista. Segundo informações repassadas à Guarda, o empresário teria sido perseguido por criminosos que estavam em um automóvel e em uma motocicleta.

Durante a ação, o empresário deixou o veículo e saiu correndo. Pouco depois, retornou ao local para retirar o malote que estava dentro da caminhonete.

A vítima sofreu escoriações leves e foi encaminhada para atendimento em uma unidade hospitalar.

Guarda evita saque à caminhonete atingida por tiros

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, os agentes precisaram dispersar pessoas que tentavam saquear a Hilux após o ataque. A área também foi isolada para preservar o veículo e a cena do crime até a chegada das equipes responsáveis pelos procedimentos de investigação e perícia.

Após a conclusão dos trabalhos no local, um funcionário do empresário foi até a rotatória e recolheu a caminhonete.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades para identificar os responsáveis pela perseguição e pelos disparos. As circunstâncias da tentativa de latrocínio e a informação de que a vítima transportava um malote com dinheiro também deverão ser apuradas.

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