Um empresário foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite de segunda-feira (24), após ser perseguido por criminosos e ter o carro atingido por disparos de arma de fogo. A vítima transportava um malote com dinheiro em espécie, segundo informações apuradas no local.

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O crime aconteceu em Fortaleza, na rotatória do cruzamento entre as avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges, no bairro Aerolândia. O empresário estava em uma Hilux branca, que ficou marcada por tiros durante a ação criminosa.

Empresário teria sido perseguido por carro e moto