Uma mulher grávida de seis meses é investigada por tentativa de homicídio qualificado após jogar uma panela de óleo quente sobre o próprio marido, de 23 anos. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 38% do corpo, está internada em estado grave e permanece intubada, segundo informações médicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na noite de domingo (23), no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Após o ataque, a mulher deixou o imóvel acompanhada das duas filhas, de um relacionamento anterior. Ela ainda não havia sido presa nem prestado depoimento oficial até as últimas informações divulgadas sobre o caso.

Grávida afirma que agiu em legítima defesa