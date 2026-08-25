Veto

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (25) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que visa limitar a três o número máximo de alunos da educação especial em cada sala de aula nas escolas da rede municipal de ensino.

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Votação

Com a derrubada do veto, decidida por unanimidade, a norma será promulgada pelo Legislativo. O prazo para adequação à lei será de três anos. Caso o veto tivesse sido mantido, o projeto seria arquivado.