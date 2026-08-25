25 de agosto de 2026
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REDE MUNICIPAL

Veto caiu: Taubaté limitará alunos da educação especial por sala

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Vereadores derrubaram veto do prefeito Sérgio Victor e, com isso, em prazo de até 3 anos, cada sala de aula na rede de Taubaté poderá receber, no máximo, 3 alunos da educação especial
Vereadores derrubaram veto do prefeito Sérgio Victor e, com isso, em prazo de até 3 anos, cada sala de aula na rede de Taubaté poderá receber, no máximo, 3 alunos da educação especial

Veto
A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (25) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que visa limitar a três o número máximo de alunos da educação especial em cada sala de aula nas escolas da rede municipal de ensino.

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Votação
Com a derrubada do veto, decidida por unanimidade, a norma será promulgada pelo Legislativo. O prazo para adequação à lei será de três anos. Caso o veto tivesse sido mantido, o projeto seria arquivado.

Projeto
O projeto, de autoria do vereador Diego Fonseca (PL), foi aprovado por unanimidade pela Câmara em duas votações, em maio e junho desse ano.

Mensagem
Na mensagem enviada à Câmara, Sérgio afirmou que decidiu vetar o projeto com base em pareceres emitidos pela Secretaria de Educação e pela PGM (Procuradoria Geral do Município), que é o setor jurídico da Prefeitura. No entanto, os pareceres não foram enviados ao Legislativo e o prefeito não explicou quais seriam os impedimentos de transformar a proposta em lei.

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