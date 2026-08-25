Veto

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (25) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que estabelece multa de R$ 1.407,60 a R$ 2.815,20 nos casos em que carroças sejam utilizadas para serviços como remoção de entulho, frete e carreto - a multa seria tanto para o carroceiro quanto para o contratante.

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Votação

Com a derrubada do veto, decidida por unanimidade, a norma será promulgada pelo Legislativo. Caso o veto tivesse sido mantido, o projeto seria arquivado.