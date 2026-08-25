Idade: 59
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 26/08/2026 13:00
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 26/08/2026 10:30
MARIA DO SOCORRO FLOR
Idade: 78
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 26/08/2026 10:30
JORGE DE SOUZA
Idade: 81
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 25/08/2026 das 21:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 26/08/2026 10:00
MANOEL LEMOS SAMPAIO
Idade: 81
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 26/08/2026 09:30
LOURDES ALVES SIQUEIRA
Idade: 89
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 25/08/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 26/08/2026 09:00
CELINA DE MORAES ARAUJO
Idade: 80
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 25/08/2026 das 18:00 às 00:01
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 26/08/2026 00:01
NEUZA DE ARRUDA CAMARGO
Idade: 86
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN DE IBITINGA/ IBITINGA-SP - 25/08/2026 16:00
NOEL ALVES DA SILVA
Idade: 83
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/08/2026 16:00
SONIA RIBEIRO CASTRO
Idade: 58
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 25/08/2026 15:30
BENEDITA GRACIANO DA SILVA
Idade: 76
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 25/08/2026 14:00
OSMAR DE ALMEIDA MOREIRA
Idade: 76
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 25/08/2026 das 08:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 25/08/2026 13:00
ALDENORA TEIXEIRA DA SILVA
Idade: 80
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 25/08/2026 12:00
IVAN GABRIEL DA SILVA FIGUEREDO
Idade: 21
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/08/2026 10:00
FRANCISCA CÍNTIA OLIVEIRA SILVA
Idade: 40
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/08/2026 09:30
NILZE AMORIM PASSOS
Idade: 93
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 24/08/2026 das 16:00 às 09:00
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 25/08/2026 09:00
GEOVAL ALVES DE SIQUEIRA
Idade: 79
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 25/08/2026 08:30
IRACI FREITAS DE ALMEIDA SANTA ANNA
Idade: 74
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
PAROQUIA NOSSA SRA DO ROSARIO/ VL TESOURO - 24/08/2026 das 16:00 às 07:00
Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE PIQUETE/SP - 25/08/2026 07:00
JUSSARA CHRYSSOCHERIS
Idade: 72
Data de falecimento: 24/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 25/08/2026 07:00