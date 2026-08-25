25 de agosto de 2026
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Guilherme morre aos 56 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Guilherme morre aos 56 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Guilherme morre aos 56 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 59
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 26/08/2026 13:00

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NATIMORTO (THEO ARAUJO SILVA)

Idade: 0
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 26/08/2026 das 09:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 26/08/2026 10:30

MARIA DO SOCORRO FLOR

Idade: 78
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 26/08/2026 10:30

JORGE DE SOUZA

Idade: 81
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 25/08/2026 das 21:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 26/08/2026 10:00

MANOEL LEMOS SAMPAIO

Idade: 81
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 26/08/2026 09:30

LOURDES ALVES SIQUEIRA

Idade: 89
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 25/08/2026 das 18:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 26/08/2026 09:00

CELINA DE MORAES ARAUJO

Idade: 80
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 25/08/2026 das 18:00 às 00:01

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 26/08/2026 00:01

NEUZA DE ARRUDA CAMARGO

Idade: 86
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN DE IBITINGA/ IBITINGA-SP - 25/08/2026 16:00

NOEL ALVES DA SILVA

Idade: 83
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/08/2026 16:00

SONIA RIBEIRO CASTRO

Idade: 58
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 25/08/2026 15:30

BENEDITA GRACIANO DA SILVA

Idade: 76
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 25/08/2026 14:00

OSMAR DE ALMEIDA MOREIRA

Idade: 76
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 25/08/2026 das 08:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 25/08/2026 13:00

ALDENORA TEIXEIRA DA SILVA

Idade: 80
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 25/08/2026 12:00

IVAN GABRIEL DA SILVA FIGUEREDO

Idade: 21
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/08/2026 10:00

FRANCISCA CÍNTIA OLIVEIRA SILVA

Idade: 40
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/08/2026 09:30

NILZE AMORIM PASSOS

Idade: 93
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 24/08/2026 das 16:00 às 09:00

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 25/08/2026 09:00

GEOVAL ALVES DE SIQUEIRA

Idade: 79
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 25/08/2026 08:30

IRACI FREITAS DE ALMEIDA SANTA ANNA

Idade: 74
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
PAROQUIA NOSSA SRA DO ROSARIO/ VL TESOURO - 24/08/2026 das 16:00 às 07:00

Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE PIQUETE/SP - 25/08/2026 07:00

JUSSARA CHRYSSOCHERIS

Idade: 72
Data de falecimento: 24/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 25/08/2026 07:00

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