Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, foi morto com vários tiros dentro de uma academia na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, em São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (25). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na recepção do estabelecimento quando um homem entrou no local e efetuou os disparos. O autor fugiu e ainda não foi identificado.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h57 após relatos de tiros dentro da academia. Quando as equipes chegaram, encontraram Evandro sentado em uma poltrona, atingido por diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região da cabeça.
Uma grande quantidade de estojos deflagrados estava espalhada pelo ambiente. De acordo com o registro policial, 16 cápsulas foram apreendidas durante os trabalhos no local.
O Samu foi chamado, mas a morte foi constatada às 14h15. A ocorrência foi preservada para o trabalho da perícia técnico-científica.
Informações preliminares colhidas pela polícia apontam que o atirador entrou na academia usando uma blusa de mangas preta ou vermelha e passou a atirar em direção à vítima, que estava na região da recepção. As testemunhas não conseguiram fornecer características físicas mais detalhadas do suspeito.
Após o crime, o homem teria fugido em uma motocicleta preta. O veículo apontado como possivelmente utilizado na execução foi localizado posteriormente abandonado às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), nas proximidades de um pesqueiro, em São José dos Campos.
A Polícia Civil solicitou perícia na motocicleta para tentar localizar material genético e impressões digitais que possam ajudar na identificação do autor.
Policiais da Equipe de Homicídios da Deic de São José dos Campos também estiveram no local. Até o registro da ocorrência, ninguém havia sido preso e a motivação do homicídio ainda era desconhecida.
O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de São José dos Campos como homicídio consumado. A Polícia Civil realiza diligências para identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias do crime.