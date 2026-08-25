Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, foi morto com vários tiros dentro de uma academia na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, em São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (25). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na recepção do estabelecimento quando um homem entrou no local e efetuou os disparos. O autor fugiu e ainda não foi identificado.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h57 após relatos de tiros dentro da academia. Quando as equipes chegaram, encontraram Evandro sentado em uma poltrona, atingido por diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região da cabeça.

Uma grande quantidade de estojos deflagrados estava espalhada pelo ambiente. De acordo com o registro policial, 16 cápsulas foram apreendidas durante os trabalhos no local.