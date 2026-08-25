O Coletivo Plural, organizador da 2ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Guaratinguetá, decidiu adiar o evento após a polêmica envolvendo parlamentares conservadores da região, como o vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos.

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Marcada para ser realizada no próximo sábado (29), no Recinto de Exposições do município, espaço administrado pela Prefeitura, a Parada foi adiada para a primeira semana de novembro, no mesmo local, segundo um dos fundadores do coletivo e do evento, Tom Vilanova.