Prazo
Termina na proxima segunda-feira (31), em Taubaté, o prazo para o recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo para PCD (Pessoas com Deficiência) e usuários da categoria Sênior (entre 60 e 64 anos).
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Balanço
Segundo a Prefeitura, até a última sexta-feira (21), apenas 13% dos beneficiários da categoria Especial e 27% do público Sênior haviam realizado o recadastramento. Juntas, as duas categorias somam apenas 19% do público total estimado nessa primeira etapa, de 4.836 usuários.
Alerta
"Os números estão abaixo do esperado e reforçam a necessidade de que os usuários regularizem a situação dentro do prazo e não deixem o procedimento para os últimos dias, evitando problemas na manutenção do benefício", alertou a Prefeitura.
Recadastramento
O procedimento é gratuito e deve ser realizado nesse site, Para iniciar, o usuário deve criar um login e uma senha, preencher as informações solicitadas e encaminhar a documentação necessária.
Andamento
A Prefeitura ressalta que o envio dos documentos não significa que o recadastramento foi concluído. Após realizar a solicitação, é necessário acessar novamente o sistema e acompanhar o andamento do processo. Caso seja identificada alguma pendência ou seja necessária a correção de algum documento, o usuário receberá uma orientação pelo próprio sistema e deverá realizar o procedimento solicitado.
Atendimento
Para auxiliar os usuários que tenham dúvidas ou encontrem dificuldades durante o recadastramento, está disponível o telefone (12) 3634-8500, opção 6. O atendimento orienta sobre o procedimento, o acesso ao sistema e o envio da documentação.
Presencial
Embora o processo seja totalmente online, os usuários também podem obter atendimento presencial na loja da concessionária ABC, localizada na Rodoviária Velha, e, às quintas-feiras, na Secretaria de Mobilidade Urbana (Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 1.435, no bairro Jaboticabeiras), onde um funcionário da concessionária estará disponível para auxiliar os usuários, das 8h às 16h.