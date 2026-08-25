Prazo

Termina na proxima segunda-feira (31), em Taubaté, o prazo para o recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo para PCD (Pessoas com Deficiência) e usuários da categoria Sênior (entre 60 e 64 anos).

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Balanço

Segundo a Prefeitura, até a última sexta-feira (21), apenas 13% dos beneficiários da categoria Especial e 27% do público Sênior haviam realizado o recadastramento. Juntas, as duas categorias somam apenas 19% do público total estimado nessa primeira etapa, de 4.836 usuários.