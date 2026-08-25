Um homem foi morto a tiros dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (25). O homicídio foi gravado por uma câmera de segurança instalada no estabelecimento, que registrou o momento em que o atirador se aproxima da vítima e efetua os disparos.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima estava sentada em uma poltrona quando foi abordada pelo criminoso. Nas imagens, é possível ver o homem se aproximando e, após uma breve movimentação, realizando os disparos a queima-roupa.