Um homem foi morto a tiros dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (25). O homicídio foi gravado por uma câmera de segurança instalada no estabelecimento, que registrou o momento em que o atirador se aproxima da vítima e efetua os disparos.
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De acordo com as primeiras informações, a vítima estava sentada em uma poltrona quando foi abordada pelo criminoso. Nas imagens, é possível ver o homem se aproximando e, após uma breve movimentação, realizando os disparos a queima-roupa.
A vítima não consegue reagir aos tiros. Na sequência, pessoas que estavam na academia se afastam e deixam o local, enquanto o autor dos disparos também foge.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe do Samu esteve na academia e prestou atendimento à vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado ainda no local.
Até o momento, as únicas informações oficiais sobre a identidade da vítima é que se trata de uma pessoa do Rio Grande do Sul. A motivação do homicídio ou quem seria o responsável pelos disparos seguem desconhecidos.
A ocorrência será investigada pela Polícia Civil. As imagens da câmera de segurança serão usadas pelos investigadores para esclarecer a dinâmica do crime e identificar o autor.